أخبار الاتحاد اليوم | رفض احتجاج التعاون، والعبود جاهز للشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 يناير 2022.

العبود ضمن حسابات الاتحاد أمام الشباب

دخل عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد حسابات مدربه نونو سانتو لمواجهة الشباب في المباراة المؤجلة مساء اليوم.

اللاعب لم يتعرض لأي آلام في الدقائق القليلة التي خاضها أمام الهلال ولذا يُتوقع أن يعتمد عليه سانتو خلال مباراة الليلة.

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الاتحاد يسعى لتعزيز تفوقه على الشباب في الرياض

تبتسم مواجهات الشباب والاتحاد في الرياض غالبًا للفريق الضيف، إذ لعب الفريقان 14 مباراة في الرياض ضمن الدوري السعودي فاز الاتحاد في نصفها وخسر 3 مباريات فقط وانتهت 4 بالتعادل.

العميد يسعى لتعزيز هذا السجل الممتاز في مباراة الليلة على استاد الملز، وربما معادلة أكبر فوز حققه في الرياض وكان بنتيجة 4-0 خلال موسم 2008-2009.

عرض محلي لاستعادة كمارا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود عرض من نادي الخليج السعودي لضم هارون كمارا مهاجم الاتحاد بالإعارة حتى نهاية الموسم.

المهاجم السعودي لا يلعب أساسيًا مع العميد ولا يُعد من الخيارات المهمة للمدرب نونو سانتو.

الفراج: موعد مباراة الشباب والاتحاد غير منطقي أبدًا

الإعلامي السعودي انتقد بقوة موعد المباراة ووصفه بأنه بمثابة دعوة للجمهور بعدم الحضور.

الفراج يُوجه انتقادًا لاذعًا لموعد مباراة الشباب والاتحاد



رفض احتجاج التعاون ضد الاتحاد



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Shahid