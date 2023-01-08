الفراج يُوجه انتقادًا لاذعًا لموعد مباراة الشباب والاتحاد

المباراة المؤجلة تقام مساء غدٍ الإثنين

Shahid

وجه الإعلامي وليد الفراج انتقادًا لاذعًا لموعد مباراة الشباب والاتحاد المقررة مساء غدٍ الإثنين في الرياض والمؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

المباراة كانت قد أجلت بسبب غياب عبد الرزاق حمدالله عن الاتحاد لتواجده مع منتخب المغرب في الدوحة حيث كان يخوض نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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وسيُلعب اللقاء في استاد الملز يوم غدٍ عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت السعودية، وقد انتقد الفراج هذا الموعد بشدة واصفًا إياه بمثابة رسالة للجماهير بعدم الحضور في ظل تلك الأجواء الشتوية الباردة جدًا.

إذ كتب عبر تويتر "بدء مباريات كرة القدم بعد 8.30 مساءً هو أمر قاتل لتسويق المباريات مهما كانت المبررات. مباراة الشباب والاتحاد مكانها العصر وليس آخر الليل في شتاء بارد. كأنك تقول: لا أحد يجي .. توقيت 9.30 للبداية غير منطقي ابداااااااااااااا".

يُشار إلى أن السعودية تشهد هذا الشتاء أجواءً ماطرة وباردة، حيث أقيمت مباراة النصر والطائي الأخيرة في مرسول بارك وسط أجواء شتوية أشبه بالملاعب الأوروبية وقد حضرها ما يقرب من 11 ألف مشجع على رأسهم نجم العالمي الجديد كريستيانو رونالدو.

Shahid