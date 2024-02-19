أخبار الاتحاد اليوم | رسالة "كيدية" من كريم بنزيما وهجوم جم على جمهور العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ19 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ19 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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انتعاش خزينة الاتحاد

أعلنت وزارة الرياضة اليوم، نتائج تقييم الحوكمة للربع الثاني من العام وفقًا للتصنيف الإداري للأندية.

ونجح الاتحاد في تحقيق العلامة الكامل (14 مؤشرًا من أصل 14)، لتنتعش خزينته بدعم 5.75 مليون ريال سعودي.

رسالة "تكيد" الأوروبيين .. كريم بنزيما يعلق على نهاية أزمته مع مارسيلو جاياردو في الاتحاد

ربما هذا ما لا يرغب بعض الأوروبيين من منتقدي الدوري السعودي في سماعه من الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، بعد انتهاء أزمته مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

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جاياردو يُبرر تذبذب الأداء ويحسم الأفضلية بين عبد الرزاق حمدالله وكريم بنزيما

أكد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أن الفريق حقق الأهم خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة. (طالع التفاصيل)

"خيّب ظننا" .. لاعب المنتخب السعودي السابق يقسو على جمهور الاتحاد

لم يُخف أحمد عطيف نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق استياءه ودهشته من تصرف جمهور الاتحاد السلبي خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي مساء أمس الأحد. (طالع التفاصيل)

ضحكة ساخرة وعقاب واضح .. رقم كارثي لكريم بنزيما بعد العودة للعب مع الاتحاد

عاد كريم بنزيما أخيرًا للعب مع الاتحاد بعد انتهاء خلافه مع المدرب مارسيلو جاياردو واستعادة جاهزيته البدنية والفنية، وذلك خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي والتي حسمها العميد بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرزاق حمدالله. (طالع التفاصيل)

فيديو | لافتات من شأنها أن تغضب جمهور الاتحاد .. الشكل النهائي لـ"المملكة أرينا" قبل استقبال الهلال رسميًا

تزين استاد المملكة أرينا أمس الأحد، لاستقبال الهلال في أول مباراة رسمية له أمام الرائد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، بطريقة من شأنها أن تغضب الاتحاديين بعض الشيء. (طالع التفاصيل)

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