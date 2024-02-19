جاياردو يُبرر تذبذب الأداء ويحسم الأفضلية بين عبد الرزاق حمدالله وكريم بنزيما

المفاضلة بين النجمين لا تتوقف أبدًا

SHAHID

أكد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أن الفريق حقق الأهم خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد تخطى ضيفه على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرزاق حمدالله، وشهدت المباراة عودة كريم بنزيما للعب بعد غيابه عن اللعب لفترة طويلة بقرار من المدرب الأرجنتيني.

مستوى الاتحاد تذبذب خلال المباراة وقد برر جاياردو ذلك بالإرهاق نتيجة العودة من أوزباكستان ولعب مباراة في دوري أبطال آسيا قبل يومين فقط، مشيرًا إلى أن الأداء أمام نافباخور في مواجهة إياب دور الـ16 الخميس القادم سيكون أفضل لحصول الفريق على عدد أكبر من الأيام للراحة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف حول هجومه "هجوم الاتحاد سيُصبح أفضل بعد انسجام رومارينيو وحمدالله وبنزيما معًا، هم لاعبون كبار ومع الوقت سيزداد الانسجام بينهم مما سيُحسن من مردودهم".

ورفض جاياردو الحديث من باب الأفضلية عن المهاجمين المغربي والفرنسي، موضحًا أن كلًا منهما يمتلك خصائص فنية مختلفة، بقوله "حمدالله وبنزيما مختلفان في الملعب، الأول مرشح للقب الهداف فيما الثاني سريع ويتحرك جيدًا خارج منطقة الجزاء، حين ينسجمان معًا جيدًا سيُصبح الأداء أفضل كثيرًا".

SHAHID