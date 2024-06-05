أخبار الاتحاد اليوم | دور اللذيذ وكواليس انضمام الموسى والغامدي، وفوائد كانتي من الانتقال للسعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 يونيو 2024

من الرياض إلى ميامي .. المعركة مستمرة بين الأرجنتيني والبرتغالي

الناديان يسعيان للتعاقد مع حراس مرمى جدد هذا الصيف

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نجم روما مستهدف من عدة أندية سعودية

كواليس مثيرة في صفقة العميد الثنائية

مفاجأة في كواليس القرار الاتحادي

الاتحاد بدأ الاستعداد مبكرًا للموسم الجديد..

تفاصيل جديدة في مفاوضات الاتحاد والاتفاق..

ماذا قال كانتي عن تجربته في السعودية؟..

الهلال قد يحصل على صفقة تاريخية..

ثورة مرتقبة في الاتحاد..

الاتحاد يبحث عن مدرب عالمي جديد..

هل تتم الصفقة؟..

هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد؟..

ماذا قال دي بروينه عن الانتقال إلى السعودية؟..