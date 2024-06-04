"النصر كان قريبًا جدًا من ضمه" .. صندوق الاستثمارات يتفاوض مع نجم وست هام

هل تتم الصفقة؟..

دخل صندوق الاستثمارات السعودي، في مفاوضات مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

صندوق الاستثمارات يملك 75% من أسهم الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ وذلك بعد تطبيق الخصخصة رسميًا، في القطاع الرياضي بالبلاد.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، يسعى فريق سعودي؛ لضم النجم الدولي الغاني الشاب محمد قدوس، جناح نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

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الشبكة القطرية لم تكشف عن "هوية" هذا الفريق السعودي، الذي يريد ضم قدوس؛ لكنها أكدت على أنه مملوك لصندوق الاستثمارات.

وارتبط اسم النجم الغاني الشاب بـ"الانضمام" إلى النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة، بسبب انتهاء المبلغ المخصص للنادي، في سوق الانتقالات وقتها؛ ليرحل اللاعب بعدها، من أياكس أمستردام الهولندي إلى وست هام.

جدير بالذكر أن محمد قدوس البالغ من العمر 23 سنة، سجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية مع الفريق الإنجليزي، في مختلف المسابقات.