أخبار الاتحاد اليوم | خطة لخطف خليفة جاياردو من الدوري الإنجليزي .. وهدف العميد إلى القادسية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 22 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024.

خاص | "هدف الاتحاد والنصر" .. نجم ريال مدريد يوافق على الانتقال إلى القادسية

بات نادي القادسية السعودي، قريبًا للغاية من التعاقد مع نجم عالمي كبير، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"وصفهم بالهواة ولا تتحدثوا عن دعم الأندية" .. السبيعي يهاجم الاتحاد بسبب عقد جاياردو!

وجه الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، رسالة نقد شديدة اللهجة ضد نادي الاتحاد، على خلفية عقد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي بات قريبًا من مغادرة قلعة العميد. "اقرأ التفاصيل"

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رئيس الاتحاد الجديد يغري "خليفة جاياردو" بعرض ضخم لخطفه من البريميرليج!

رفع لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، حالة الطوارئ داخل أرجاء النادي السعودي من أجل حسم ملف مدرب الفريق الجديد. "اقرأ التفاصيل"

"انظروا إلى ما فعله نجم الدوري السعودي باليورو" .. لابورت يتحدى المشككين ويرد على الشائعات المزعجة

أعرب إيمريك لابورت مدافع منتخب إسبانيا، عن سعادته وفخره بتمثيل بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مدافعًا عن اختياره اللعب في الدوري السعودي من بوابة النصر. "اقرأ التفاصيل"

"تملك خبرة كبيرة" .. نايف هزازي يرد على أمنية مشجع بتوليه منصب في الاتحاد!

كشف نايف هزازي، نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن رأيه إزاء طلب أحد المتابعين، بتوليه منصب في الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المُقبلة. "اقرأ التفاصيل"