أخبار الاتحاد اليوم | حمدالله يرفع راية التحدي، واحتفال الشنقيطي هو الأغرب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 يناير 2023.

الحائلي يُهدي السوبر لنائبه

أهدى أنمار الحائلي رئيس الاتحاد لقب السوبر السعودي لنائبه أحمد كعكي، مشيدًا به وبدوره في الفريق ووصوله لتلك المرحلة من الجودة.

إذ قال عقب اللقاء "أهدي لتلك الكأس لجماهير الاتحاد الغالية وكذلك لأحمد كعكي، قطعت وعدًا على نفسي أن أهديه الكأس كأول شخص، هذا الرجل هو بطولتي، بذل الكثير من الجهد وضحى كثيرًا للوصول لتلك النقطة. إن كنت قد بذلت جهدًا مع الفريق فقد بذل كعكي الضعف".

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رئيس الاتحاد يؤكد بقاء حمدالله

أكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد بقاء عبد الرزاق حمدالله مع الفريق الموسم القادم، واصفًا اللاعب بأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

وأضاف "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، وأكشف لكم عن معلومة .. حمدالله جلب لي عقدًا فارغًا وقالي لي ضع الرقم الذي تريده. من يشتري الاتحاد نشتريه".

حمدالله يرفع راية التحدي

رفع عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راية التحدي في وجه الجميع هذا الموسم، وذلك بالتأكيد على أن لقب السوبر السعودي لن يكون الأخير للعميد هذا الموسم.

إذ قال عقب اللقاء "أهدي اللقب للاعبين والجمهور الرائع وأشكره على دعمه الكبير، وإن شاء الله تكون تلك بداية بطولات الموسم. البطولات ضاعت من أيدينا الموسم الماضي بسبب قلة التركيز في المباريات الأخيرة".

تابع حول فوزه بأول ألقابه مع الاتحاد "أنا لا أنظر للماضي، أعيش اليوم وأعمل للمستقبل. هذا اللقب لن يكون الأخير في الموسم، سنقاتل على الدوري وكأس الملك".

وأتم حول مستقبله "أنا سعيد مع الفريق وأشعر براحة تامة بوجودي هنا، وهذا ما أشعر به منذ يومي الأول مع الاتحاد. أتمنى البقاء مع الفريق بالطبع".

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Shahid