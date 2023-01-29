لم يترك شيئًا لأحد .. حمدالله يُسيطر على جوائز السوبر

هداف الاتحاد سجل هدفي النهائي في مرمى الفيحاء

Shahid

لم يكتف عبد الرزاق حمدالله بإحراز هدفي فوز الاتحاد على الفيحاء في نهائي السوبر السعودي، بل سيطر على جوائز البطولة الفردية.

الهداف المغربي تُوج هدافًا للبطولة برصيد 3 أهداف، حيث كان قد أحرز هدفًا في مباراة نصف النهائي والفوز على النصر 3-1، بجانب هدفين في النهائي أمام الفيحاء.

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حمدالله تُوج كذلك بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أدائه الممتاز في المباراتين ومساهمته الكبيرة في تتويج الاتحاد باللقب.

لم يتوقف هنا! بل أصبح حمدالله كذلك الهداف التاريخي لكأس السوبر السعودي برصيد 5 أهداف، سجل هدفين بقميص النصر و3 مع العميد.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حمدالله في صفقة مجانية خلال يناير 2022 بعد فسخ عقده من جانب ناديه النصر في أواخر نوفمبر من نفس العام، ويرتبط اللاعب مع العميد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

Shahid