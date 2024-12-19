أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة ودية الزمالك .. وسخرية من كريم "بنهزيمة"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

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ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!

أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

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"نيمار أيقونة وبنهزيمة وجوده مثل عدمه في الاتحاد".. مطالبات ببقاء نجم الهلال وسخرية جديدة من كريم بنزيما

معظم الهلاليين يطالبون بـ"الاستغناء" عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في الوقت الذي أصبح فيه كريم بنزيما يحظى بتأييد الاتحاديين، بعد تطور مستواه الملحوظ، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد سيستفيد ماليًا .. النصر يستهدف تدعيم صفوفه بصفقة محلية جديدة!

يواصل نادي النصر حاليًا سعيه نحو تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف أحد نجوم الاتحاد السابقين. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

خوفًا من شرب الكأس الذي أذاقه للشباب قبل عامين .. سيناريو كأس العالم يرعب الاتحاد في "خليجي 26"

هيا بنا نعود إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في تاريخ السادس عشر أكتوبر لعام 2022، عندما انتهت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوقف الدوري لفترة طويلة، استمرت لمدة شهر، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في قطر، والتي حملت ذكرى لا تُنسى لجماهير الأخضر، بالانتصار التاريخي على الأرجنتين، في مباراة الجولة الأولى، بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري. "اقرأ التفاصيل"

قبل مواجهة كلاسيكو كأس الملك .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا بشأن أحد نجومه

يستعد نادي الهلال خلال الوقت الحالي، لمواجهة نظيره الاتحاد في الكلاسيكو، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية. "اقرأ التفاصيل"

خاص | عبد الواحد السيد يكشف حقيقة مواجهة الزمالك والاتحاد الودية

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشان مباراة ودية بين فريقه والاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"