قبل مواجهة كلاسيكو كأس الملك .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا بشأن أحد نجومه

نجم الزعيم يدعم فريقه أمام الاتحاد

يستعد نادي الهلال خلال الوقت الحالي، لمواجهة نظيره الاتحاد في الكلاسيكو، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

وتشهد المنافسات المحلية في السعودي توقفًا خلال الوقت الحالي، بسبب استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة خليجي 26.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن حظوظ النجم البرتغالي روبن نيفيش قد تضاعفت، من أجل اللحاق بمواجهة الهلال ضد الاتحاد، في ربع نهائي كأس الملك، والمقرر لها يوم 7 يناير.

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وأضافت الصحيفة أنه قد تحدد مبدئيًا موعد دخول نيفيش للتدريبات الجماعية للهلال، وذلك مطلع شهر يناير القادم، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي، بعد خضوعه إلى عملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبالتالي من المرجح أن يلحق نيفيش بأول مباراة للهلال بعد العودة من فترة التوقف الحالية، والتي ستكون أمام الاتحاد بكأس الملك.