أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة تأجيل كلاسيكو الهلال وحديث مارسيلو جروهي عن التصدي لكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ17 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ17 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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انتعاشة مالية وانتصار .. خبر سار لنادي الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد خبرًا سارًا، سيدر خزينته بالملايين من الريالات، مما يُساعد الفريق الفترة المقبلة، في فترة الانتقالات. (طالع التفاصيل)

طرح تذاكر الكلاسيكو

طرح نادي الاتحاد تذاكر الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامته في 23 من أبريل الجاري.

وحدد العميد سعر 100 ريال للدرجة الموحدة، وألف ريال للتذاكر الفضية، و1500 ريال للذهبية.

هل سيتغير موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال بناءً على عيد الفطر؟

يلتقي الاتحاد مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الإثنين الموافق 23 إبريل الجاري في جدة، وقد أثيرت عدة أقاويل في الساعات الأخيرة حول إمكانية تأجيله ليوم واحد. (طالع التفاصيل)

مارسيلو جروهي يختار التصدي الأفضل له مع الاتحاد

لا يُجادل أحد في أن مارسيلو جروهي منذ تعاقد مع الاتحاد ووطأت أقدامه الأراضي السعودية وهو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي، بل العديد قد يختاره الأفضل على الإطلاق. (طالع التفاصيل)

Shahid