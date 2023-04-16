هل سيتغير موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال بناءً على عيد الفطر؟

تامر أبو سيدو
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Hilal - Ittihad 2023GOAL AR
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المباراة محدد لها يوم 23 إبريل الجاري

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يلتقي الاتحاد مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الإثنين الموافق 23 إبريل الجاري في جدة، وقد أثيرت عدة أقاويل في الساعات الأخيرة حول إمكانية تأجيله ليوم واحد.

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ويعود السبب لتلك الأقاويل إلى إمكانية تغيير موعد بدء عيد الفطر السعيد، حيث كان يُعتقد طبقًا للتقويم الهجري أن المباراة ستُقام ثالث أيام العيد، الذي سيبدأ يوم الجمعة القادم، لكن الحديث مؤخرًا عن إمكانية بدء أيام العيد يوم السبت المقبل أدى لظهور تلك الأقاويل حول إمكانية تأجيل المباراة ليوم واحد حتى تبقى في موعدها الهجري.

الإعلامي وليد الفراج حسم الجدل حول الأمر بالتأكيد على أن الكلاسيكو سيُقام في موعده المحدد طبقًا للتقويم الميلادي، 23 إبريل الجاري، وبغض النظر عن موعد انتهاء رمضان وبدء عيد الفطر.

المباراة التي ستقام في ملعب الجوهرة بجدة من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا كالمعتاد في مباريات العميد هذا الموسم.

يُشار إلى أن النصر سيُواجه الوحدة في نصف النهائي الآخر يوم الإثنين الموافق 24 إبريل الجاري.

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