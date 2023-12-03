أخبار الاتحاد اليوم | جراحة لنجم الوسط، وخطوات نجاح جاياردو

وأخيرًا عقب أشهر من الغياب، انتهت مرحلة إعداد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، للعودة للملاعب من جديد، متحدثًا عن مفاجأة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق، له.

في وقت يحتاج به الاتحاد السعودي لكافة لاعبيه قبل استهلال مشواره في كأس العالم للأندية السعودية 2023، تأكد بشكل رسمي غياب أحدهم عن الحدث العالمي.

رغم أن "الشماغ والعقال" من الزي السعودي الأصيل إلا أن هناك من لا يرغب في رؤيته في ملاعب دوري روشن بغرابة بعد ظهور فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بهما.

بات استمرار نجوم المنتخب السعودي في الأربعة الكبار لدوري روشن السعودي مهددًا بقوة ومحل شك كبير، خاصة بعد تأييد روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر لاقتراح بنقلهم من أنديتهم لأخرى تُوفر لهم فرصة اللعب باستمرار.