أخبار الاتحاد اليوم | تغيير موعد مباراة الفيحاء .. وهجوم جماهيري على الحائلي "الهارب"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم 27 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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تغيير موعد انطلاق مباراة الفيحاء والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، نقل مباراة الفيحاء والاتحاد، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن، من ملعب المجمعة إلى استاد الملك فهد الدولي.

وكشفت اللجنة في بيان رسمي، عن تأخير موعد انطلاق مباراة الفيحاء والاتحاد؛ لتقام في السادسة من مساء الجمعة القادم، بدلًا من الرابعة عصر نفس اليوم.

"هارب فلا يحق له الاحتفال معنا" .. جمهور الاتحاد يفتح النار على أنمار الحائلي بعد مواجهة الخلود

يقف جمهور نادي الاتحاد السعودي بالمرصاد لأنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وهو ما دفعه لفتح النار عليه عقب العبور لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين (طالع التفاصيل).

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تحية خاصة .. كريم بنزيما يتفاعل مع تأهل الاتحاد الصعب في كأس الملك برسالة لنجم العميد

خص الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، نجم العميد للاحتفال معه بتأهل الفريق لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه (طالع التفاصيل).

"جريمة في حق الاتحاد .. هذا اللاعب لا يستحق حتى قميص التدريب!"

انفجر الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي غضبًا عقب مواجهة الاتحاد والخلود، مطالبًا بطرد أحد لاعبي الفريق بشكل عاجل، وعدم السماح له حتى بالتدرب مع الفريق! (طالع التفاصيل).

غيرة جروهي؟ .. فيديو يكشف ردة فعل الحارس البرازيلي على تألق المعيوف مع الاتحاد

المنافسة على المراكز في أي فريق، أحيانًا تكون إيجابية، وأحيانًا أخرى تأتي بشكل عكسي على غرفة الملابس، حال وجود "غيرة" بين اللاعبين (طالع التفاصيل).

بعد الولادة المتعسرة أمام الخلود .. جمهور الاتحاد يحتفل ساخرًا من الهلال!

احتفل جمهور الاتحاد بطريقة خاصة بعبور فريقه لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بـ"طقطقته" المعهودة، لكنها هذه المرة طالت السخرية الهلال (طالع التفاصيل).

قالوا "تمهل"، رد "خبرات أوروبية" .. أهلًا بكم في مدرسة نونو سانتو للتدمير والإفساد!

120 دقيقة وعشر ركلات ترجيحية احتاجها الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو كي يعبر لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، الفريق الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى! (طالع التفاصيل).

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