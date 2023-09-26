غيرة جروهي؟ .. فيديو يكشف ردة فعل الحارس البرازيلي على تألق المعيوف مع الاتحاد

فيديو مثير يكشف حقيقة "غيرة" جروهي من المعيوف

المنافسة على المراكز في أي فريق، أحيانًا تكون إيجابية، وأحيانًا أخرى تأتي بشكل عكسي على غرفة الملابس، حال وجود "غيرة" بين اللاعبين.

الوضع في نادي الاتحاد السعودي، لم يختلف كثيرًا عن باقي الأندية؛ حيث كان الجميع يترقب شكل المنافسة بين البرازيلي مارسيلو جروهي وعبد الله المعيوف، على حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد تعاقد مع المعيوف، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حيث يحاول المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، "المناوبة" بينه وجروهي.

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واعتمد سانتو، على المعيوف في التشكيل الأساسي للفريق الاتحادي أمام الخلود، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الحارس المخضرم تصدى لـ4 ضربات جزاء؛ ليقود العميد للتأهل إلى دور ثمن النهائي على حساب الخلود، تحت أنظار زميله البرازيلي جروهي.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي قصي نقادي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر تفاعل الحارس البرازيلي، مع كل تصدي للمعيوف، في ضربات الجزاء.

مارسيلو جروهي كان يحتفل بشكل جنوني، ويقوم بتوجيه التحية إلى عبد الله المعيوف، في مشهد يؤكد على عدم وجود أي غيرة بينهما، ووضع الحارسان، مصلحة نادي الاتحاد، في المقام الأول.