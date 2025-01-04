أخبار الاتحاد اليوم | تغريدة إشادة بجماهير النمور "المحذوفة" .. وجدل مغالطات تاريخ العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 4 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 4 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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"سيعانون مثل كريستيانو رونالدو" .. الطريقي يتحدى ريال مدريد وليفربول لمنافسة الهلال في دوري روشن!

تسبب الموسم المنصرم في إحراج للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بعد فشله في قيادة العالمي للمنافسة على البطولات المحلية، في ظل سيطرة غريمه التقليدي الهلال على الألقاب. "اقرأ التفاصيل"

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مستخدمًا البند الحاسم في عقده .. إنتر يُحبط مخطط عمالقة الدوري السعودي لخطف ستيفان دي فري

كشفت تقارير صحفية، السيناريوهات المتحكمة في مستقبل المدافع الهولندي ستيفان دي فري، لاعب إنتر الإيطالي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى للفوز بخدماته. "اقرأ التفاصيل"

قبل كلاسيكو الاتحاد.. بشرى هلالية بشأن إصابة نجم الفريق وترقب مصير مواطنه!

تلقى مشجعو الهلال دفعة معنوية سارة، حول هداف الفريق، الصربي ألكساندر ميتروفيتش والذي غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب إصابة في الفخذ. "اقرأ التفاصيل"

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"منظر لا يُمل منه" .. رابطة دوري روشن تثير الجدل بتغريدة "اتحادية" محذوفة

حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق. "اقرأ التفاصيل"

"هناك مغالطات في تاريخ العميد واسألوا الأهلاوية" .. رامي تونسي يعيد الصراع الأزلي بين الوحدة والاتحاد

طالب الإعلامي السعودي رامي تونسي، وزارة الرياضة السعودية بضرورة انتداب لجنة للبحث والتقصي في النزاع القائم بين الاتحاد والوحدة، بشأن الأقدمية في التأسيس بتاريخ كرة القدم السعودية. "اقرأ التفاصيل"