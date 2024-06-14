أخبار الاتحاد اليوم | تطور مفاجئ في صفقة نجم ريال مدريد .. وساحر قطر يثير الجدل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"بعد أنباء خطفه من النصر!" .. تطور مفاجئ في انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد

في الساعات الماضية.. اشتعل الوسط الرياضي السعودي؛ بعد أنباء تحول صفقة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، من عملاق الرياض النصر، إلى نادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

فيديو | "جمهور الاتحاد ينتظرك في الجوهرة" .. رد مفاجئ من نجم منتخب قطر!

رد أحد النجوم البارزين في المنتخب القطري، على طلب أحد مشجعي نادي الاتحاد بالانتقال إلى العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

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بعد اهتمام الهلال وعرض الاتحاد الجديد .. "السعودية تعرف قرار محمد صلاح بالفعل"

خلال الأيام الماضية.. ظهرت تأكيدات على تجهيز نادي الاتحاد السعودي، عرضًا جديدًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول (طالع التفاصيل).

تطور جديد .. ابن الأهلي يفتح بابه أمام الاتحاد والنصر!

دخل ناديي الاتحاد والنصر في منافسة من أجل ضمه أحد أبناء النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهم (طالع التفاصيل).

"الصين خارج الصورة" .. تطورت جديدة في ملف استضافة كأس السوبر السعودي

لا يزال مكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي، "لغزًا" يحير الجماهير، ويسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام (طالع التفاصيل).