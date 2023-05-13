أخبار الاتحاد اليوم | تحدي من علي البليهي .. وإعداد خاص لإيجور كورونادو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 13 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 13 مايو 2023.

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"الأمر خطير جدًا" .. الهلال في مأزق بسبب علي البليهي!

على الرغم من أن جماهير تعشق تصرفاته، إلا أن علي البليهي مدافع الهلال قد يورط ناديه في أزمة كبيرة، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل. "اقرأ التفاصيل"

عقب التتويج بالكأس .. علي البليهي يتحدى الاتحاد ويُرعب النصر!

لا يتوقف علي البليهي مدافع الهلال عن إثارة الجدل أبدًا في الملاعب السعودية، حيث رفع راية التحدي مجددًا في وجه الاتحاد وفي نفس الوقت أرعب النصر بتصريحاته عقب فوز فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في جدة. "اقرأ التفاصيل"

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

كورونادو يواصل التدريبات استعدادًا لكلاسيكو الهلال

واصل البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط نادي الهلال تدريباته البدنية الخاصة مع مدربه الخاص إيدو بينا.

ويستعد كورونادو مع الاتحاد لمواجهة الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid