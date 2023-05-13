ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

كاد الهلال يفقد لقب كأس الملك ليضيفه إلى سلسلة الخسائر المؤخرة التي أفقدت جمهور الزعيم الثقة في فريقها.

الهلال من بعد كأس العالم للأندية لا يمر بأفضل الفترات، وبدا عليه الإرهاق وبذل مجهود كبير في البطولات التي خسرها.

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يواجه في تلك الحالة نادي الاتحاد المتصدر الذي يقدم أفضل موسم له منذ سنوات عديدة ويسابق الزمن من أجل التتويج بالدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن؟

لم يتم إلى الآن إعلان طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 .. لكن من المتوقع أن يتم طرحها عبر تطبيق "بلو ستور".

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتم إلى الآن إعلان أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 لأنه لم يتم طرح التذاكر بالأساس.

ولكن من المتوقع أن يتم طرح التذاكر بأسعار تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل إلى 1500 ريال حسب نوع التذكرة وفئتها.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 16 مايو 2023

21:30 مصر والسعودية SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

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