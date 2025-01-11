أخبار الاتحاد اليوم | حسم مصير تجديد كريم بنزيما .. وبلانيس يكشف موقف العميد من لامين يامال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 11 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 11 يناير 2025.

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"ربما أعود إلى سانتياجو برنابيو!" .. كريم بنزيما يحرج رئيس ريال مدريد ويتحدث عن انتقال فينيسيوس جونيور للاتحاد

اعترف كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برغبته الكبيرة في العودة إلى "سانتياجو برنابيو"، معقل العملاق الإسباني ريال مدريد. "اقرأ التفاصيل"

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ضربة قوية .. الاتحاد يخسر محترفه ضد الفيحاء وحسم مصير موسى ديابي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "ضربة قوية" قبل مواجهة مستضيفه الفيحاء، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"هذا اللاعب كارثة والمعيوف لن يأخذ زمنه وزمن غيره!" .. ثنائي الاتحاد السابق يدفع ثمن السقوط أمام الأهلي

تعرض اثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "سابقًا"، لهجومٍ عنيف للغاية؛ على هامش مباراة الأهلي والشباب، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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"قائمة أهدافنا تضم أسماء من برشلونة" .. رامون بلانيس يكشف موقف الاتحاد من التعاقد مع لامين يامال

كشف الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي الحالي لفريق اتحاد جدة والسابق لبرشلونة، الكثير من الكواليس عن تجربته على مدار عام من العمل في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"شائعات اعتزالي هراء" .. بنزيما يتحدث عن ريمونتادا الاتحاد وحلم العودة لريال مدريد، ويعد فينيسيوس بالكرة الذهبية!

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن رغبته في مشاهدة فريقه السابق ريال مدريد، يرفع كأس السوبر الإسباني، عندما يلتقي غريمه الأزلي برشلونة، غدًا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

رغم الحنين إلى ريال مدريد .. اتحاد جدة يصل إلى قرار نهائي بشأن تجديد عقد كريم بنزيما

يمثل ملف تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أولوية لمخططات إدارة نادي الاتحاد السعودي، في ظل الدور المهم الذي قدمه نجم ريال مدريد السابق، لضمان تفوق العميد في المسابقات المحلية بالمملكة. "اقرأ التفاصيل"