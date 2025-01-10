"ربما أعود إلى سانتياجو برنابيو!" .. كريم بنزيما يحرج رئيس ريال مدريد ويتحدث عن انتقال فينيسيوس جونيور للاتحاد

كريم بنزيما يثير الجدل بتصريحاته..

اعترف كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برغبته الكبيرة في العودة إلى "سانتياجو برنابيو"، معقل العملاق الإسباني ريال مدريد.

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بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2023؛ قبل الانضمام إلى العميد الاتحادي في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

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وقال بنزيما في تصريحات مع شبكة "RTVE"، عند سؤاله بشأن إمكانية العودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، سواء مع نادي الاتحاد أو أي فريقٍ آخر: "نعم؛ لمَ لا؟!.. أتمنى أن يحدث هذا في يومٍ من الأيام".

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ووضع المهاجم الفرنسي المخضرم الكرة في ملعب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بشأن عودته مجددًا من عدمها؛ قائلًا وهو يضحك: "لابد أن نسأله.. هو المسؤول عن كل شيء!".

وعلى جانب آخر.. تحدث كريم بنزيما عن "شائعات" انتقال فينيسيوس جونيور، جناح فريق الكرة بنادي ريال مدريد، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

وأعرب بنزيما عن أمنيته بانضمام فينيسيوس "معه"، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مثاليًا للغاية.

وأشاد مهاجم العميد الاتحادي بالساحر البرازيلي، واصفًا إياه بالأفضل في العالم؛ رغم عدم تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2024، وخسارتها لمصلحة رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي.

ونصح بنزيما زميله السابق فينيسيوس جونيور " 24 سنة"، بضرورة مواصلة الانتصارات واللعب بنفس الطريقة؛ من أجل التتويج بـ"الكرة الذهبية".

جدير بالذكر أن اسم فينيسيوس، يرتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية منذ صيف عام 2024؛ لكن.. لارتداء قميص الهلال أو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "بدرجة أكبر"، وليس الاتحاد.