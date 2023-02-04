أخبار الاتحاد اليوم | بديل رومارينيو أمام الطائي، وحمدالله يستهدف رقم السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 فبراير 2023.

كوستا يُعوض رومارينيو أمام الطائي

غاب البرازيلي رومارينيو عن بعثة الاتحاد التي وصلت مدينة حائل مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الطائي اليوم السبت في الجولة الأخيرة من ذهاب دوري روشن السعودي.

المهاجم غاب عن المران في الأيام الأخيرة لمعاناته من إنفلونزا حادة وقد استقر المدرب نونو سانتو على الدفع بهيلدر كوستا بدلًا منه بعدما كان قد استبعده من اللعب خلال المباريات الثلاثة الأخيرة.

حمدالله يستهدف الهدف 100 أمام الطائي

يخوض عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد مباراته الـ100 في الدوري السعودي أمام الطائي مساء اليوم السبت، حال شارك، ويستهدف خلالها كذلك وصوله للهدف الـ100 في البطولة.

حمدالله سجل 77 هدفًا مع النصر و21 هدفًا مع الاتحاد في الدوري، وحال سجل هدفين اليوم سيصل لهدفه الـ100 وسيكون أسرع من فعل ذلك في تاريخ الدوري محطمًا رقم عمر السومة الذي وصل للمئوية في مباراته الـ102 مع الأهلي.

راحة للعبود وعودة شبح الجراحة للظهور مجددًا

أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن عبد الرحمن العبود خضع لفحوصات وأشعة جديدة على موضع إصابته بالفتاق أسفل البطن بسبب شعوره بآلام منعته من إكمال المباريات مؤخرًا، وقد أظهرت تلك الفحوصات حاجته للراحة البسيطة ولذا تم استبعاده من مواجهة الطائي اليوم.

الرياضية أوضحت أن تجدد شعور اللاعب بالآلام مستقبلًا سيعني وجوب التوجه للجراحة لعلاجه مما سيبعده عن اللعب لفترة أطول قد تصل إلى عدة أسابيع.

هدية جميلة لحمدالله في حائل

وصلت بعثة الاتحاد مساء أمس لمدينة حائل استعدادًا لمواجهة الطائي، وقد كانت هناك هدية جميلة في استقبال نجم الفريق عبد الرزاق حمدالله.

قبل مواجهة الاتحاد والطائي .. حائل تستقبل حمدالله بهدية رائعة