قبل مواجهة الاتحاد والطائي .. حائل تستقبل حمدالله بهدية رائعة

تامر أبو سيدو
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Abderrazak Hamdallah Ittihad Fayha Saudi Super Cup SPL 29.01.2023Ittihad Twitter
عبد الرزاق حمد اللهالإتحاددوري روشن السعوديثقافة

مباراة منتظرة في حائل بين الطائي والاتحاد

وصلت بعثة الاتحاد إلى مدينة حائل مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الطائي المنتظرة والصعبة يوم غدٍ السبت في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب في دوري روشن السعودي.

وغاب عن بعثة العميد الجناح عبد الرحمن العبود بقرار المدرب نونو سانتو الذي فضل إراحته، وكذلك الظهير الأيسر زكريا هوساوي للإصابة.

النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله والذي جدد عقده مؤخرًا مع الفريق وجد في استقباله هدية رائعة هي صورة له قام برسمها أحد المشجعين، وقد أبدى اللاعب سعادته الكبيرة بها.

الإعلامي علاء سعيد نشر مقطع فيديو قصير عبر تويتر يُظهر الهدية ورد فعل حمدالله عند استقبالها.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حمدالله في صفقة مجانية خلال يناير 2022 بعد فسخ عقده من جانب ناديه النصر في أواخر نوفمبر من نفس العام، ويرتبط اللاعب مع العميد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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