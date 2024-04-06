أخبار الاتحاد اليوم | أولى الصفقات الصيفية .. ومفاجأة مارسيلو جاياردو

الكشف عن أولى صفقات الاتحاد الصيفية .. والنصر يخطط للتخلص من 21 لاعبًا

على الرغم من أن سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية، لن يفتح أبوابه قبل شهرين من الآن تقريبًا؛ إلا أن الحديث عن الصفقات واللاعبين الذين من المقرر أن يرحلوا عن أنديتهم، بدأ في التزايد بشكل كبير للغاية. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة كبرى للاتحاد .. مارسيلو جاياردو يستعد لتولي منصب كبير في ريفر بليت

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي؛ لتولي منصب كبير في أحد الأندية العالمية. "اقرأ التفاصيل"

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توابع زلزال الأهلي.. لاعبو الاتحاد يتعرضون لموقف محرج في مباراة التعاون

تعرض لاعبو فريق الكرة بنادي الاتحاد، لموقف محرج من قِبل جماهير العميد، خلال مباراة الفريق أمام التعاون في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد والتعاون | مجهود بنزيما لا يكفي وهذه هي شهادة البراءة الخاصة به!

تعرض الاتحاد لعثرة جديدة في طريقه لتحسين مركزه في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن تعادل مع التعاون دون أهداف. "اقرأ التفاصيل"

مشادة بين عبدالرزاق حمدالله وزميله في الاتحاد أمام التعاون .. ومارسيلو جاياردو يعلق!

شهدت مباراة الاتحاد والتعاون، مساء يوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل، بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع الإيطالي لويز فيليبي، ثنائي قلعة العميد. "اقرأ التفاصيل"

كريم بنزيما يقلل من الاتحاد ونجومه .. ويرد على الانتقال إلى الهلال رسميًا

رد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على أنباء انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"