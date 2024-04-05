مشادة بين عبدالرزاق حمدالله وزميله في الاتحاد أمام التعاون .. ومارسيلو جاياردو يعلق!

عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل مجددًا..

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شهدت مباراة الاتحاد والتعاون، مساء يوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل، بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع الإيطالي لويز فيليبي، ثنائي قلعة العميد.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

فيليبي دخل في مشادة مع حمدالله؛ بعد أن أهدر الأخير "ركلة جزاء"؛ كادت أن تمنح الفريق الاتحادي "الرابع"، 3 نقاط هامة تقربه من الغريم الأهلي، صاحب المركز الثالث في الدوري.

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ومن ناحيته.. قلل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من المشادة بين ثنائي فريقه؛ قائلًا: "أمر طبيعي في كرة القدم".

جاياردو أضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سأدافع عن لاعبي فريقي دائما.. المشادة بين فيليبي وحمدالله بعد ركلة الجزاء (طبيعية)، ومن يلعب كرة القدم يعرف أن هذا الأمر عادي".

وشدد المدير الفني الأرجنتيني، على أن جميع لاعبي العميد الاتحادي والأجهزة الفنية والإدارية "منسجمين"، والعلاقة بين الجميع أكثر من رائعة.

وأشار مارسيلو جاياردو، إلى أنه على المستوى الشخصي، كثيرًا ما ينفعل خلال المباريات؛ ولكن الجميع يتفهم أن هذا طبيعي للغاية، كونه هو المدرب.

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