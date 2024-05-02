أخبار الاتحاد اليوم | أسطورة الأهلي يُهين النمور .. وعودة أحد النجوم قبل لقاء أبها

خاص | "مجاملات للهلال وانتقاد جاياردو ونجوم الاتحاد" .. وكيل عبدالرزاق حمدالله يفتح النار بعد الكلاسيكو

علق عبدالرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على "توديع" العميد، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أمام عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | اعتداء جماهير الاتحاد على نجوم الهلال .. ورد فعل مفاجئ من ميتروفيتش!

لا تزال أصداء الكلاسيكو الكبير بين ناديي الهلال والاتحاد، في كأس خادم الحرمين الشريفين، تهز الأوساط الرياضية في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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حسين عبدالغني "يهين" نجوم الاتحاد بعد السقوط أمام الهلال .. ويؤكد: هذا اللاعب لا يظهر ضد الكبار!

فتح حسين عبدالغني، أسطورة منتخب السعودية وناديي الأهلي والنصر، النار على نجوم الاتحاد؛ بعد الخسارة الجديدة أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"فشلت ومنافسيك ليسوا مثلك" .. عضو شرف الهلال يُهاجم أنمار الحائلي بعد تصريحاته

أثار أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الجدل، بعد تصريحاته القوية التي أطلقها عقب خسارة فريقه أمام الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليرد عليه أحد أعضاء الشرف في الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "تخلصت من القذارة" .. جورج جيسوس يكشف لمالكوم سر التفوق على الاتحاد!

واصل المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال تفوقه على الاتحاد الموسم الحالي، محققًا الانتصار السابع في جميع البطولات، ليكشف عن السر وراء التفوق الأخير في كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | لؤي ناظر يعلن عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد .. وأنمار الحائلي يفاجئه برد فعله

أعلن لؤي ناظر عن ترشحه على مقعد رئاسة نادي الاتحاد للموسم المقبل، ليتخذ الرئيس الحالي أنمار الحائلي قرارًا مفاجئًا في ظل اقتراب نهاية فترته. "اقرأ التفاصيل"

انقلاب على أنمار الحائلي؟ .. كشف كواليس وزارة الرياضة بعد انفجار رئيس الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الاجتماعات التي حدثت على مستوى وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، بعد تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عقب مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال. "اقرأ التفاصيل"

بعد إصاباته المتكررة .. الاتحاد يُجري اتفاقًا مع ريال مدريد بشأن كريم بنزيما!

عانى نادي الاتحاد مرارًا وتكرارًا طوال الموسم الحالي، من إصابات النجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي غاب عن الكثير من مباريات الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي العميد لإجراء اتفاق مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد مشادة الجوهرة المشعة .. ياسر الشهراني يكشف كواليس أزمته مع أحمد الغامدي

كشف ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، عن كواليس الأزمة التي حدثت بينه وبين أحمد الغامدي لاعب نادي الاتحاد، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

"لن أتراجع ولا مشكلات مع صندوق الاستثمارات" .. لؤي ناظر يوجه رسائل قوية لجمهور الاتحاد

تحدث لؤي ناظر؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، بقوة بعد ساعات من إعلان نيته تجاه الانتخابات المقبلة، مشددًا على أنه يرغب في قيادة العميد لسنوات وسنوات وليس لعام واحد فقط. "اقرأ التفاصيل"

فيديو| "أحلم بالفوز على الهلال!".. مشجع اتحادي يكرّس عقدة الزعيم في موسم كارثي

"ألهذه الدرجة؟".. تلقى المراسل صدمة، لمّا سمع كلمات الحسرة من مشجع نادي الاتحاد، الذي قال إنه بات يحلم بالفوز على الهلال، ما يؤكد تكرس عقدة الهزائم السبعة التي شهدها العميد في مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يستعيد سلطان الفرحان قبل مواجهة أبها

شهدت تدريبات نادي الاتحاد عودة لاعب الوسط سلطان الفرحان، بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وأصبح الفرحان جاهزًا للمشاركة مع الاتحاد في مباراة الفريق المقبلة أمام أبها، بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.