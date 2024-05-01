خاص | "مجاملات للهلال وانتقاد جاياردو ونجوم الاتحاد" .. وكيل عبدالرزاق حمدالله يفتح النار بعد الكلاسيكو

أول تعليق من وكيل عبدالرزاق حمدالله بعد الكلاسيكو..

SHAHID

علق عبدالرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على "توديع" العميد، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أمام عملاق الرياض الهلال.

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الاتحاد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة من الهلال (1-2)، في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب "الجوهر المشعة" في مدينة جدة، على الرغم من لعب الزعيم بـ10 نجوم فقط، منذ الدقيقة 41، عقب طرد متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

عبدالرحيم حمّل في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، اليوم الأربعاء، حكم الكلاسيكو، مسؤولية "توديع" العميد الاتحادي، أغلى البطولات؛ بعد قيامه بإلغاء هدف صحيح بنسبة 100% لـ"شقيقه"؛ على حد وصفه.

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واعتبر وكيل أعمال النجم المغربي، أن إلغاء هذا الهدف؛ أثر بشكل كبير للغاية، على مجريات الكلاسيكو، وساهم في فوز الزعيم الهلالي، وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي نفس السياق.. شكك عبدالرحيم حمدالله، بوجود "مجاملة خاصة" من المسؤولين عن الرياضة السعودية لـ"الزعيم"؛ قائلًا: "هناك اهتمام واضح وكبير بنادي الهلال.. يجب وضع خطة جديدة للموسم المقبل، حتى تصبح المنافسة (عادلة)، ويكون الدوري أفضل وأقوى، مما هو عليه الآن".

انتقاد أسلوب جاياردو وطريقة لعب نجوم الاتحاد

وعلى جانب آخر.. انتقد عبدالرحيم، أسلوب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، وطريقة لعب نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال كلاسيكو المملكة الكبير.

وأشار إلى أن جاياردو، اعترف بفشله في هذا الكلاسيكو؛ حيث كانت تنقصه الجرأة في اختيار خطة هجومية محكمة، خصوصًا في الشوط الثاني؛ بعد طرد سافيتش.

وشدد وكيل عبدالرزاق حمدالله، على أن بعض لاعبي الاتحاد كانت تنقصهم التجربة، ومعظم تحركاتهم في منطقة الجزاء كانت خجولة وبطيئة؛ ما أثر على مردود المهاجمين.

واختتم عبدالرحيم حمدالله تصريحاته؛ بالقول: "اليد الواحدة لا تصفق.. لدى الاتحاد مهاجم كبير؛ لكن لا يعتمدون عليه في الكرات الطويلة والعالية، دائمًا يلعبون كرات قصيرة وبطيئة".

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