أخبار الاتحاد اليوم | أزمة قانونية قبل السوبر .. وصفقة إيطالية غير متوقعة

"أكرم عفيف ونجم قطري آخر" .. أبطال آسيا على رادار دوري روشن السعودي

بدأت أندية دوري روشن السعودي في التحرك من الآن، للتفاوض مع نجوم جدد لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتم وضع نجوم المنتخب القطري بطل كأس آسيا ضمن أهدافهم. "اقرأ التفاصيل"

إحباط الأهلي والاتحاد وصدمة النصر والهلال .. صدامات متوقعة بين الأندية بعد إعلان توثيق البطولات

تنتظر جميع الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بفارغ الصبر إعلان لجنة التوثيق عن توثيق البطولات، بعدما شهدته السنوات الماضية من جدل كبير حول عدد البطولات لجميع الأندية. "اقرأ التفاصيل"

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جاياردو طلبه بالاسم .. الاتحاد على أعتاب التعاقد مع صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي حاليًا، على حسم صفقة "مفاجئة"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | "7 لاعبين" .. منتخب السعودية يحرم الاتحاد والنصر من أسماء مهمة في السوبر

تلقى ناديا الاتحاد والنصر، ضربة كبرى، قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الشهر القادم. "اقرأ التفاصيل"

بين موافقة الأندية وثغرة اللائحة! .. الاتحاد يواجه أزمة قانونية كبرى قبل السوبر

يعيش نادي الاتحاد في أزمة حقيقية حاليًا؛ بسبب استدعاء 5 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى معسكر منتخب السعودية تحت 23 سنة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "يا شنب" .. موقف طريف بين كريم بنزيما وطفل اتحادي

حرص كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، على التواجد مع فريق الأشبال داخل النادي، من أجل تهنئتهم بعدما توجوا بلقب الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"