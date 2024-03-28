بين موافقة الأندية وثغرة اللائحة! .. الاتحاد يواجه أزمة قانونية كبرى قبل السوبر

المنتخب الأولمبي يتسبب في أزمة كبرى للاتحاد..

يعيش نادي الاتحاد في أزمة حقيقية حاليًا؛ بسبب استدعاء 5 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى معسكر منتخب السعودية تحت 23 سنة.

الجهاز الفني للأخضر السعودي تحت 23 سنة، قام باستدعاء الخماسي الاتحادي "زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي"، إلى المعسكر الذي يمتد في الفترة من 1 إلى 11 أبريل 2024، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

بالتالي.. سيفقد الاتحاد هؤلاء اللاعبين، في بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل، بمشاركة الهلال والنصر والوحدة أيضًا.

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وفي هذا السياق.. قال الإعلامي الرياضي علي المرشود، إن جميع الأندية السعودية "وافقت" على روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مسبقًا.

المرشود كشف في تصريحات لبرنامج "برا 18"، عن أن أحد رؤساء الأندية الأربعة الكبرى "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، أخبره بأن روزنامة الموسم معروفة لدى الجميع، وتم الموافقة عليها رسميًا.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن نادي الاتحاد يعلم منذ مدة طويلة، موعد معسكر منتخب تحت 23 سنة؛ والشيء الوحيد الذي لم يكن معروفًا لأي أحد؛ هو تاريخ كأس السوبر السعودي، لأنه تم تحديده مؤخرًا.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، أن المادة العاشرة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تمنع الأندية السعودية من الاعتراض على استدعاء أي لاعب في صفوفهم.

الحميدي أكد على أن نفس المادة؛ تنص على أنه من حق الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يمد فترة معسكرات المنتخبات الوطنية، عن المدة المحددة مسبقًا؛ بشرط أن لا تتداخل مع بطولة رسمية للأندية.

وما بين موافقة الأندية على الروزنامة و"ثغرة" المادة العاشرة من اللائحة بشأن تمديد المعسكرات؛ من غير الواضح - حتى الآن - أحقية نادي الاتحاد، في الاعتراض على استدعاء نجومه الخمسة في هذا التوقيت، من عدمه.