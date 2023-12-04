أخبار الاتحاد اليوم | أجانب مواجهة سباهان، ورسالة جاياردو إلى سانتو باستخدام العبود

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 ديسمبر 2023

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أجانب الاتحاد أمام سباهان

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مارسيلو جاياردو استقر على الخماسي الأجنبي للاتحاد أمام سباهان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي سيُقام مساء اليوم في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب اختار كلًا من أحمد حجازي وفابينيو وعبد الرزاق حمدلله وفيليبي لويز وجوتا للقاء.

جاياردو استبعد الثنائي الجاهز مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو رغم مشاركتهم في المران يوم أمس.

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جاياردو يُمازح عبد الرحمن العبود .. رسالة إلى سانتو؟

نشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو يُظهر المدرب مارسيلو جاياردو وهو يُمازح لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود قبل انطلاق مران الأمس في جدة.

العبود دخل في خلافات كبيرة مع المدرب السابق نونو سانتو استبعد على أثرها من الفريق منذ بداية الموسم الجاري، فهل تصرف جاياردو مع اللاعب السعودي بمثابة رسالة "استفزاز" لسانتو؟

مهام خاصة لظهيري الاتحاد أمام سباهان كشفت صحيفة الرياضية عن تكليف المدرب مارسيلو جاياردو لظهيري الاتحاد، مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي، بمهام خاصة خلال مواجهة سباهان مساء اليوم في دوري أبطال آسيا. وأفادت الصحيفة أن جاياردو طلب من اللاعبين التقدم أكثر لدعم الهجوم، وقد ألزمهما بعد نهاية التدريب بتطبيق جملٍ بالكرة للعب بها أمام سباهان. موعد مباراة الاتحاد وسابهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام ساباهان في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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