موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام ساباهان في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف الاتحاد، نظيره سباهان الإيراني، في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

الاتحاد افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان، ثم فاز على القوة الجوية بهدف دون رد، وخسر في مباراة الجولة الرابعة، قبل أن يعود ويفوز على أجمك في الجولة الخامسة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام سابهان تؤمن له صدارة الترتيب.

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ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد وسباهان، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 4 ديسمبر 2023، على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.