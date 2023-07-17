أخبار الاتحاد اليوم | انفراجة في صفقة تمبكتي .. وشرط ليفربول لرحيل فابينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ17 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق "الـ17 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

مفاجآت سعيدة لجماهير الاتحاد .. حسان تمبكتي في الطريق وهذه الصفقة تقترب جدًا!

اقترب نادي الاتحاد، من حسم صفقتين "دفعة واحدة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

لا فان دايك ولا عبد المنعم .. خطوة تفصل الاتحاد عن بديل حجازي المفاجئ

فيما يطرح الجميع أسماء المدافعين المناسبة لتعويض أحمد حجازي في الاتحاد، وفيما يتحدث الإعلام عن لاعبين مثل فيرجيل فان دايك ومحمد عبد المنعم وألفارو جونزاليس .. لجأ الفريق السعودي لحل آخر تمامًا وبات على خطوة واحدة فقط من التعاقد مع بديل النجم المصري (طالع التفاصيل).

"عرض لا يستحق النقاش" .. الاتحاد يرفض شرط الاتفاق للتخلي عن نجم وسطه

رفض نادي الاتفاق عرض الاتحاد للتعاقد مع نجم وسطه علي هزازي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لتتواصل بذلك معاناة النادي الغربي في محاولاته ضم اللاعبين المحليين (طالع التفاصيل).

شرط ليفربول الوحيد للموافقة على انتقال فابينيو إلى الاتحاد

الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو كشف عن خطوة واحدة فقط؛ لانضمام النجم البرازيلي فابينيو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وأوضح رومانو، أن مسؤولي ليفربول، يريدون ضمانات من الاتحاد؛ للتأكد من دفع قيمة الصفقة، قبل الموافقة على رحيل فابينيو، بشكل رسمي.

3 عروض سعودية .. قرار جديد من طارق حامد بعد رحلة الاتحاد

أعلن الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، اقتراب مغادرة النجم المصري طارق حامد، من نادي الاتحاد؛ وسط تلقيه 3 عروض رسمية من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف شحاتة، عن تأجيل حامد، النظر في العروض المقدمة إليه من الأندية المصرية؛ لحين حسم مصيره في الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بدأ في الاتحاد ولعب مع الهلال .. نجم السعودية قريب من الأهلي

يعمل مسؤولو النادي الأهلي، على حسم صفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).