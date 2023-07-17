لا فان دايك ولا عبد المنعم .. خطوة تفصل الاتحاد عن بديل حجازي المفاجئ

المدافع المصري سيغيب طويلًا للإصابة

فيما يطرح الجميع أسماء المدافعين المناسبة لتعويض أحمد حجازي في الاتحاد، وفيما يتحدث الإعلام عن لاعبين مثل فيرجيل فان دايك ومحمد عبد المنعم وألفارو جونزاليس .. لجأ الفريق السعودي لحل آخر تمامًا وبات على خطوة واحدة فقط من التعاقد مع بديل النجم المصري.

اللاعب المقصود هو البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول والذي يعلم الجميع أنه قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص العميد بعدما توصل لاتفاق كامل على بنود عقده الشخصية، ولا يفصل الصفقة عن النهاية السعيدة سوى خطوة واحدة تتمثل في موافقة ليفربول على العرض الاتحادي المقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

الجديد في الأمر هو أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد لم يتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا للعب في وسط الملعب بل لتعويض حجازي في قلب الدفاع، وذلك استغلالًا لإجادته اللعب في الخط الخلفي كما أظهر ذلك خلال مسيرته مع الريدز خاصة خلال موسم 2020-2021 الذي خاض به 24 مباراة كمدافع.

صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى أن سانتو اختار التوقيع مع فابينيو لعلمه بقدرته اللعب في الدفاع بدلًا من حجازي، ومن ثم العودة لوسط الملعب عند عودة القائد بعد شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

يُشار إلى أن فابينيو سيكون اللاعب الأجنبي الرابع الذي سينضم للاتحاد هذا الصيف بعد كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا، والمرجح أن يدفع المصري طارق حامد ثمن التعاقد معه بالرحيل عن العميد.