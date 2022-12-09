أخبار الاتحاد اليوم | انتصار على جدة .. وتغيير طريقة سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق التاسع من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

الاتحاد يفاوض نيمار .. ما القصة؟

يبدو أن تفاوض نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيفتح الباب أمام الكثير من التكهنات خلال الفترة القادمة، بشأن تفاوض الأندية السعودية مع نجوم عالميين، حيث وصل الأمر إلى "تفاوض الاتحاد مع نيمار!". "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد ينتصر على جدة وديًا

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره جدة بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينما مساء أمس الخميس.

سجل أهداف المباراة البرازيلي رومارينيو، وعبد الكريم مغربي، واختتم أهداف المباراة اللاعب هارون كمارا، استعدادًا لمواجهة الشباب ببطولة دوري روشن للمحترفين.

نونو سانتو سيقوم بتغيير طريقة لعب نادي الاتحاد

كشف الإعلامي منار شاهين، عن أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، سيقوم بتغيير خطته خلال الفترة المقبلة ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وكتب شاهين عبر حسابه على "تويتر": "من مباراة جدة، يبدو أن نونو سانتو قرر تغيير خطته السابقة إلى 4-4-2، بتواجد كورونادو كمحور 8 وطارق حامد كمحور 6، البيشي وهيلدر على أطراف الملعب، ربما تكون هناك مداورة بين العبود والبيشي من مباراة إلى أخرى، وروما كمهاجم ثاني وأمامه حمد الله".