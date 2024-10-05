أخبار الاتحاد اليوم | الكشف عن خطة التتويج بدوري روشن .. وبنزيما يجلب اسمًا جديدًا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 5 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 5 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رغم الفوز "الشاق" على الأخدود .. مسؤول الاتحاد يتحدى الهلال ويكشف خطة فريقه للتتويج بالدوري!

كشف حمزة إدريس، مساعد إداري بنادي الاتحاد، عن عزم الفريق الأول لكرة القدم، على التتويج بلقب دوري روشن السعودي، هذا الموسم، وخطة العميد للاستعداد خلال فترة التوقف المُقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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"عمل معه في ريال مدريد" .. كريم بنزيما يجلب اسمًا جديدًا لمواصلة التألق بقميص الاتحاد

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات سيئة للغاية في موسمه الأول، وسط مطالبات جماهيرية بـ"التخلص منه". "اقرأ التفاصيل"

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"علمناهم من هو الزعيم" .. الهلال يقهر الاتحاد خارج المستطيل الأخضر ويتحدى النصر!

وجه أحمد البخيت، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال، رسالة شديدة اللهجة، ردًا على تقليل البعض من اسم الزعيم قبل مباراته أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية. "اقرأ التفاصيل"

"الجميع يعلم انتمائي لهذا النادي" .. إجابة مفاجئة من وليد الفراج للهروب من فخ فريقه المفضل

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، أبواب الجدل في برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، عندما طرح للنقاش، قضية انتماءات المسؤولين عن الرياضة في السعودية. "اقرأ التفاصيل"

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

انطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون. "اقرأ التفاصيل"