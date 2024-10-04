الاتحاد ينتظر تعثر الهلال أمام الأهلي في سباق دوري روشن..

كشف حمزة إدريس، مساعد إداري بنادي الاتحاد، عن عزم الفريق الأول لكرة القدم، على التتويج بلقب دوري روشن السعودي، هذا الموسم، وخطة العميد للاستعداد خلال فترة التوقف المُقبلة.

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الاتحاد انتزع فوزًا صعبًا على مضيفه الأخدود بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، لينتظر تعثر الهلال، المتصدر بالعلامة الكاملة، أمام الأهلي، في ظل الصراع على الصدارة، حيث يتصدر الهلال الجدول، برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.

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وقال إدريس، عبر برنامج "دورينا غير"، "كامل تركيزنا يصبّ نحو تحقيق لقب الدوري، وسنعوض مباراة ودية في 13 أكتوبر، خلال فترة الوقف، في ظل توجه عدد من اللاعبين للمشاركة مع منتخباتهم".

في المقابل، اعترف إدريس بأن الاتحاد لم يكن في أفضل حالاته أمام الأخدود، فيما أكد أن طبيعة كرة القدم بأن أي فريق لا يظل بنفس المستوى في كافة المباريات، ولكن الأهم أن اللاعبين نجحوا في التسجيل، حتى وإن لم يكن الأداء مقنعًا.

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وكان الاتحاد قد تلقى خسارته الوحيدة هذا الموسم، أمام الهلال، في قمة الجولة الرابعة بنتيجة (1-3)، الأمر الذي يجعل العميد في مهمة شاقة من أجل انتزاع اللقب من الهلال، المُتوج بالثلاثية السعودية (الدوري، كأس الملك، السوبر) في الموسم الماضي، حيث تحافظ كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، على مسيرتها خالية من الهزائم في كافة المسابقات، منذ انطلاق الموسم.