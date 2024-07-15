أخبار الاتحاد اليوم | إعلان الرئيس الجديد بعد رحيل ناظر .. وعودة أزمة "تسجيلات حمد الله"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق 15 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق 15 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

كشف نادي الاتحاد عن رحيل لؤي ناظر، بشكل رسمي، من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية، بعد قبول وزارة الرياضة، لاستقالته، ليتم إعادة توزيع مناصب المجلس.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية تتعلق بقدرة حامد البلوي الاستمرار في عمله مع نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، وذلك بسبب عدم إغلاقه للملف الأهم في ماضيه.

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دخل المهاجم البرازيلي يوري ألبيرتو، نجم فريق الكرة بنادي كورنثيانز، حسابات الترشح مجددًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، وسط منافسة أوروبية للفوز بتوقيع اللاعب.

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

بدأت إدارة نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، التحرك من أجل ضم صفقة جديدة من الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد دخولها في مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.

لا يزال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره "غامضًا" في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء أقل من شهرين تقريبًا على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأحد عن جدول مباريات الموسم الجديد لدوري روشن، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم.

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مفاجأة جديدة، حول إعلان جدول مباريات الدور الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين، خلال موسم 2024-2025.