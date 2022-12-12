أخبار الاتحاد اليوم | الدفاع يستعيد قوته، وجدل حول مواجهة الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 ديسمبر 2022.

دفاع الاتحاد يستعيد قوته

يستعيد دفاع الاتحاد قوته مع استئناف الدوري السعودي، حيث بات مهند الشنقيطي جاهزًا للعب بعد انتهاء إيقافه.

قلب الدفاع أحمد شراحيلي جاهز أيضًا للعب بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن اللعب طويلًا.

جدل حول قمة الاتحاد والشباب

رغم بقاء 48 ساعة على مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي إلا أن الجدل يُحاصر اللقاء.

المصادر الصحفية تتحدث عن تأجيل اللقاء لغياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بتواجده مع منتخب المغرب في كأس العالم، فيما لم يصدر أي خبر رسمي عن لجنة المسابقات حتى الآن.

تقنية جديدة في الدوري السعودي

قرر دوري روشن للمحترفين السعودي، الاستعانة بإحدى التقنيات التي ظهرت في بطولة كأس العالم قطر 2022، من أجل تطبيقها في مباريات الدوري.

بعد نجاحها في كأس العالم .. دوري روشن يستعين بتقنية جديدة