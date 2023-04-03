أخبار الاتحاد اليوم | الجمهور يواصل الإبداع ونجم العميد جاهز لضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثالث من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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جمهور الاتحاد يواصل الإبداع

وصلت عدد التذاكر المباعة لمواجهة الاتحاد وضمك، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي إلى 30 ألف تذكرة.

وبذلك وصل عدد الحضور الجماهيري للاتحاديين في الموسم الجاري لـ395 ألف مشجع، كأكثر الأندية دعمًا من جماهيرها مقارنةً بالكبار سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد.

العبود جاهز لضمك

تأكدت جاهزية عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد، للمشاركة في مواجهة ضمك، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب شارك بفاعلية في مران الأمس، وأصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا.

اللاعب كان قد أصيب خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير بإصابة عضلية، أبعدته عن المعسكر.

"الاتحاد ونيوكاسل عنوان النجاح"

شبه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مسيرة نجاح الاتحاد في الموسم الجاري بنادي نيوكاسل الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمار السعودي.

نيوكاسل حقق المفاجأة بالأمس، وانتصر أمام مانشستر يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نيوكاسل والاتحاد عنوان للنجاح، قبل امتلاك المستثمر السعودي كان نيوكاسل على مشارف الهبوط، لكن شهد تطورًا أشبه بالمعجزة رغم أنه لم ينفق أموالًا مثل تشيلسي ويونايتد والسيتي، الفريق المهدد صار ثالثًا وقد نشاهده في دوري الأبطال، الاتحاد كتب قصة نجاح مماثلة فعاد بطلًا".

بعد فترة من الغياب .. الاتحاد يحدد مصير حمدان الشمراني

حددت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مصير حمدان الشمراني مدافع العميد، من الاستمرار مع الفريق، في ظل اقتراب عقده من نهايته. (طالع التفاصيل)

عدنان جستنيه يُفجر مفاجأة كبرى حول النجوم القادمين للدوري السعودي

يدور الحديث يوميًا في الإعلام السعودي والأوروبي حول مفاوضات مع أسماء مثل كريم بنزيما وتوني كروس وويلفريد زاها وليونيل ميسي لكن الناقد الرياضي المخضرم عدنان جستنيه فجر مفاجأة كبرى. (طالع التفاصيل)

الجنة أم الجحيم .. ماذا وجد أجانب الدوري السعودي بعد رحيلهم عنه؟

اليوم نستعرض مسيرة عدد من اللاعبين الذين رحلوا عن الدوري السعودي في السنوات الأخيرة لنرى إن وجدوا الجنة أم الجحيم. (طالع التفاصيل)

Shahid