بعد فترة من الغياب .. الاتحاد يحدد مصير حمدان الشمراني

هل يستمر حمدان الشمراني مع الاتحاد؟

shahid

حددت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مصير حمدان الشمراني مدافع العميد، من الاستمرار مع الفريق، في ظل اقتراب عقده من نهايته.

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وينتهي عقد الشمراني بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع فريق آخر، دون العودة لإدارة نادي الاتحاد.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد، أنهت إجراءات تجديد عقد اللاعب حمدان الشمراني، لمدة موسمين قادمين، ليتم الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن مباريات العميد خلال الفترة المقبلة في دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ستشهد عودة حمدان الشمراني والمشاركة مع زملائه اللاعبين.

وغاب الشمراني عن المشاركة خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، حيث أصبح الآن جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

Shahid