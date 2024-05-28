أخبار الاتحاد اليوم | اجتماع سري بشأن فريق بنزيما الجديد، وتحديد أول الراحلين المحليين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 مايو 2024

حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل في قمة النصر والاتحاد مساء أمس

الاتحاد أنهى الموسم بأسوأ صورة ممكنة!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قال نجم النصر؟

كريم بنزيما يريد الرحيل عن العميد الاتحادي..

الهلال يستعد لنهائي الكأس أمام النصر..

حالة إنسانية صعبة عاشها الأرجنتيني أثرت عليه خلال مواجهة النصر..

ملامح الكلاسيكو الأخير في موسم دوري روشن 2023-2024 بين النصر والاتحاد..

ملخص أحداث الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي..

جديد ميركاتو نادي الاتحاد "الصيفي"..

الأسد المغربي يغيب عن مواجهة فريقه السابق، لكن لا مشكلة فالاستفزازات حاضرة..