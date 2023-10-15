أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة آسيوية قوية وإيراني يكذب مزاعم وليد الفراج

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ15 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ15 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يلاقي الوحدة وديًا

يخوض الاتحاد اليوم، مباراة ودية أمام الوحدة، استغلالًا لفترة التوقف الحالية قبل العودة لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

المباراة ستقام على ملعب النمور في جدة، لكنها لن تذاع، إذ يفرض عليها الفريقان السرية.

يشار إلى أن العميد يستأنف مبارياته في دوري روشن بملاقاة التعاون، فيما يلتقي الوحدة بالأهلي في يومي 20 و21 من الشهر الجاري على الترتيب.

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مفاجأة قوية .. "الآسيوي" يلمح لقراره بشأن مواجهة الاتحاد وسباهان "بطريقة غريبة"

يبدو أننا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان الرسمي لنتائج تحقيقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أحداث إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني. (طالع التفاصيل)

وداعًا حمدان المغربي .. تغيير في خارطة طريق جمهور الاتحاد بشكل رسمي

بهيئة جديدة منتظر أن يظهر جمهور نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل استعداده لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية السعودية 2023، المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل في جدة. (طالع التفاصيل)

وليد الفراج يثير الجدل وإيراني يكذبه! .. الكشف عن البلد المقترح لاستضافة إعادة مواجهة الاتحاد وسباهان

ينتظر الكثيرون على أحر من الجمر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، التي نشبت في مطلع أكتوبر الجاري. (طالع التفاصيل)

لولاهم ما نجح نجوم العالم .. جنود دوري روشن السعودي المجهولون يفرضون كلمتهم!

قد تعتقد في الوهلة الأولى أن اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن، يتألقون نظرًا لإمكانياتهم الفردية فقط، ولكن هناك جنود مجهولة وراء هذا التألق، وهم اللاعبون المحليون المميزون. (طالع التفاصيل)

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