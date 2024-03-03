"أحد أفضل مهاجمي العالم".. سواريز "السعيد" يتغنى بنجم ليفربول

ماذا قال نجم إنتر ميامي؟

أعرب الأوروجوائي لويس سواريز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته بانتصار ليفربول المهم على نوتنجهام فورست (1-0) أمس السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا في غاية الصعوبة خارج الأأرض على حساب نوتنجهام، وذلك عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 90+9.

وسُئل سواريز عن انتصار الريدز، بعدما سجل ثنائية مع إنتر ميامي في الفوز 5-0 على أورلاندو سيتي فقال: "نعم رأيت الهدف. سعيد جدًا من أجل ليفربول، وسعيد جدًا من أجل داروين، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم اليوم".

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ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي (الوصيف)، والذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد.

أما إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيتصدر ترتيب الدوري الإمريكي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.