بعد أحداث مواجهة العين .. الأول بارك يتفاعل مع حملة جمهور النصر بقرار مفاجئ

أول قرار بعد الهزيمة أمام العين..

فاجأ مسؤولو استاد الأول بارك جماهير النصر بقرار رائع، عقب الخسارة أمام العين الإماراتي، أمس الإثنين.

العالمي تلقى الهزيمة أمام الزعيم الإماراتي بهدف نظيف، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 11 من مارس الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض.

وعقب تلك المباراة، انطلقت دعوات جماهير النصر لضرورة الحضور بكثافة في لقاء الإياب، لدعم الفريق للتأهل لنصف النهائي الآسيوي، وهو ما تفاعل معه مسؤولو الأول بارك..

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مسؤولو معقل العالمي قرروا تخفيض أسعار تذاكر المباريات القادمة للفريق بنسبة 50%، بدايةً من مواجهة الرائد في الجولة الـ23 من دوري روشن والمقرر لها السابع من مارس الجاري، مرورًا بالإياب أمام العين.

وتقرر أن يتم طرح تذاكر اللقاء الآسيوي اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير عبر الموقع الرسمي للاستاد.