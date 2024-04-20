أحبطه وأغضبه.. الكشف عن وعد "لم يف به" مبابي لناصر الخليفي!

بعد سنوات من التردد والتفكير أعلن كيليان قراره

كشف تقرير صحفي كواليس وعد لم يف به كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لرئيس النادي ناصر الخليفي، بشأن مستقبله في حديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، أنه "صار من المؤكد أن مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع سان جيرمان".

وأضافت: "قرار مبابي بالرحيل أغضب ناصر الخليفي وجعله محبطًا، نظرًا لأن كيليان وعده مرتين قبل ذلك بتمديد عقده مع باريس".

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وأوضحت أن مبابي تحدث مع ناصر الخليفي قبل مواجهة لوريان في أغسطس الماضي، ووعد رئيسه بتمديد عقده، كما صرح بعد الفوز بنهائي الكأس ضد تولوز (مطلع يناير) بوجود اتفاق سمح له بإنهاء الصراع مع رئيسه.

وبعد سنوات من التردد والتفكير والانسحاب، أعلن كيليان في النهاية قراره النهائي بالرحيل صوب ريال مدريد، لناصر الخليفي الذي كان قد فعل كل شيء لإقناعه بالبقاء.

ويستهدف كيليان نهاية تاريخية مع باريس في دروي أبطال أوروبا، حيث يتطلع لحصد اللقب تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، بعدما تجاوز عقبة برشلونة في ربع النهائي.