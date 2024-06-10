"أتمنى أن أفوز بالكأس مع السعودية" .. مانشيني يفاجئ جماهير الأخضر قبل مباراة الأردن!

ماذا قال مدرب السعودية عن مواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم؟

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، عن تحدياته المُقبلة مع الأخضر، بعد ضمان التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى مانشيني مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للحديث عن مباراة السعودية والأردن، والتي تقام مساء الغد (الثلاثاء)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، من المرحلة الثانية، في التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وذكر مانشيني أنه يطمح لضمان الصدارة من مباراة الأردن، مؤكدًا أهمية المواجهة، كونها أمام وصيف كأس آسيا، فيما شدد على أهمية البقاء في صدارة المجموعة، قبل الانتقال إلى المرحلة المُقبلة، كما تحدث عن ثنائي الأخضر، قائلًا "أحمد الغامدي لاعب صغير، وفيصل الغامدي كان لديه تذبذب في المستوى، ولكننا نؤمن في قدراته".

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وحسم المنتخب السعودي، تأهله إلى الدور الثالث، بعد فوزه على باكستان بنتيجة (3-0)، في الجولة قبل الأخيرة، ليتصدر جدول المجموعة السابعة، في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نقطة، فيما تأهلت الأردن، أيضًا، كوصيف للمجموعة بـ10 نقاط، فيما ودع منتخبا طاجيكستان وباكستان الرحلة إلى المونديال.

ومن المقرر أن يشارك 18 منتخبًا في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بحيث يتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى المونديال، فيما يتم حسم مقعدين آخرين للمنتخبات الآسيوية، في الدور الرابع، ثم نصف مقعد لمنتخب آسيوي يشارك في الملحق العالمي.

ورد مانشيني على سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط"، حول استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج المُقبلة، والتي تستضيفها الكويت في الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، وما إذا كان سيشارك باللاعبين الأساسيين أو الاحتياط، ليقول الإيطالي "سنلعب بالقائمة الأساسية ونتمنى أن نتوج بالكأس".