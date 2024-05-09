بسبب آل معمر وفضيحة جويدو فينجا .. مستقبل لويس كاسترو في النصر "على كف عفريت"!

جديد مستقبل كاسترو مع النصر..

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اتخذ مسؤولو نادي النصر السعودي "الحاليين"، قرارًا مبدئيًا، في مستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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كاسترو تولى تدريب النصر في صيف عام 2023، ولمدة موسمين؛ حيث توّج معه بلقب البطولة العربية، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

لكن.. الفشل في البطولة الآسيوية، وكذلك ضياع حلم المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، جعلا الشائعات تحيط بمستقبل المدير الفني البرتغالي؛ وسط تأكيدات من المدرب، على رغبته في الاستمرار، وبناء فريق ينافس على كافة الألقاب.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن أن صناع القرار "الحاليين" في نادي النصر، يشاركون لويس كاسترو "رغبته"، بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم.

الرشيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "رغبة المدرب الاستمرار وإكمال المتبقي من عقده (موسم آخر)، وكذلك رغبة صناع القرار الحاليين".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، أن القرار النهائي بشأن كاسترو؛ سيتضح بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ في إشارة إلى التعديلات الإدارية المرتقبة في النادي.

وهُناك تعديلات إدارية كبرى ستحدث في النصر، خلال الأيام القادمة؛ بحيث سيتم تعيين مدير رياضي أجنبي، مع اختيار رئيس مجلس إدارة جديد لشركة النادي "غير الربحية"، بديلًا عن مسلي آل معمر.

كذلك.. من الممكن أن يرحل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، ويتم تعيين اسم آخربدلًا عنه؛ بسبب الفضيحة التي تلاحقه، بالتورط في "فساد مالي"، خلال فترة عمله بنادي روما الإيطالي.

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