ماذا قال مدرب باريس سان جيرمان؟

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان استياءه الشديد بعد الخسارة أمام آرسنال بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفض المدرب الإسباني تقديم أي "تفسير تكتيكي" لهزيمة فريقه في ملعب الإمارات بعد الخسارة، حيث قال في تصريحات لـ" Canal + France ": "ليس لدي أي نية لشرح التكتيكات لأنك بالتأكيد لن تفهمها".

وأضاف: "يتعلق الأمر بمحاولة تصحيح العديد من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها كفريق، لكن لا أنوي بأي حال من الأحوال شرح أي شيء أمام كاميرات".

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لكنه قال في مقابلة أخرى من موقع اليويفا الرسمي: "اليوم كنا بعيدين عن المستوى المطلوب في هذا النوع من المباريات، خاصة في الالتحامات، خسرنا جميع الالتحامات تقريبًا، إذا كنت ترغب في الحصول على شيء إيجابي، عليك تحسين تلك الأشياء من اللعبة".

وأوضح: "من الصعب دائمًا اللعب خارج ملعبنا، خاصة ضد فريق مثل آرسنال، لكنني أعتقد أنهم استحقوا الفوز بالمباراة، لقد خلقوا فرصًا أكثر منا وضغطوا علينا منذ الدقيقة الأولى ولم نتمكن من التغلب عليهم، علينا أن نتحسن ونتعلم ونفكر في المباراة المقبلة".