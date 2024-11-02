"أُم جرفها الفيضان".. نجم جيرونا يكشف سر "القميص الأبيض" في موقعة ليجانيس

ماذا قال ميجيل؟

قدم ميجيل جوتيريز نجم جيرونا لفتة طيبة خلال الفوز على ليجانيس 4-3 اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وأحرز جوتيريز الهدف الأول في المباراة، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة رائعت لزميله أرنو مارتينيز في الهدف الثاني، قبل أن يرفع الفريق رسالة دعم لمدينة فالنسيا، التي ضربها فيضان جارف تسبب في مقتل نحو 200 شخص.

وحسب صحيفة "ريليفو"، فقد كان "جوتيريز البطل الرئيسي في المباراة، بعد احتفاله بالهدف الأول، حيث رفع قميصًا أبيض يحمل رسالة: "إلى صديقي هنري. القوة لفالنسيا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد المباراة، قال جوتيريز في مقابلة صحفية: "أعتقد أن الأهم اليوم هو التحدث عما يحدث فيما يتعلق بالفيضان، المباراة تأتي في المرتبة الثانية، بصرف النظر عن مدريد، فالنسيا هي المدينة الثانية التي قضيت فيها معظم وقتي ولدي فيها أكبر عدد من الأصدقاء".

وواصل: "لقد شاهدت مقاطع فيديو واتصلت بأصدقائي ويمكنني أن أؤكد أن الأمر كارثة حقيقية، القميص الذي رفعته كان لصديقي هنري، والدته مفقودة، جرفتها التيارات، ولا يزالون يحاولون العثور عليها، قلت له إذا سجلت سأهديه له، وهذا أيضًا لكل الناس في فالنسيا لأن ما حدث جنون حقيقي، يشعرك بالقشعريرة مجرد التفكير في كل ما رأيته".

وختم: "أي مساعدة سيحصلون عليها ستكون قليلة، الذين اتخذوا قرار خوض المباراة ربما فعلوا ذلك لأنه كان أفضل شيء. في النهاية رأينا (بعدم خوض المباراة) لا يهم".